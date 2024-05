Néstor Lorenzo definió la lista de 28 futbolistas de la Selección Colombia que estarán en los juegos amistosos, previo al inicio de la Copa América 2024, que llevará a cabo en los Estados Unidos, en donde muchos quedaron sorprendidos con algunos nombres que llamó el técnico argentino y que ha generado controversia los hinchas.

El entrenador de la ‘tricolor’ se ha caracterizado en cada una de sus convocatorias, en tener una lista de jugadores de confianza, los cuales siempre llama, siempre y cuando no estén lesionados, pero hay otro grupo de futbolistas que va rotando y llama, manejando sus criterios, en ocasiones porque pasan por una buena actualidad.

Los regresos de Miguel Borja y Jhon Durán a la Selección Colombia

Sin duda el nombre que más sorprendió a los hinchas de la ‘tricolor’ de manera grata, es la presencia del delantero de River Plate, Miguel Ángel Borja, futbolistas que viene anotando goles en su club y se ha convertido en una de las principales figuras del cuadro ‘millonario’, pero que el entrenador Néstor Lorenzo no había tenido en cuenta en las últimas convocatorias, es por esto que muchos se alegraron por su merecido llamado.

Otro futbolista del frente de ataque que volvió a ser tenido en cuenta, es el delantero del Aston Villa, Jhon Jáder Durán, uno de los atacantes jóvenes de la Selección, que viene pasando por una buena actualidad en su club, anotando goles importantes en la Premier League y que ahora podrá mostrar su buena racha con su país.

Miguel Borja con la Selección Colombia junto a Juan Quintero. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.

Los convocados a la Selección Colombia que dividen opiniones

Aunque hay unos nombres que muchos pedían y fueron sorpresa por su convocatoria, hay otros que generan controversia con su presencia, debido a que su actualidad no ha sido la mejor, o porque hay algunos futbolistas que juegan en sus mismas posiciones, pero tiene un mejor presente, por lo que cuestionan al entrenador Néstor Lorenzo.

El nombre que más sorprendió a muchos, es el del mediocampista Sebastián Gómez, jugador que actualmente está en el Coritiba de la segunda división de Brasil y que no estaba en las cuentas de nadie, a pesar de que viene siendo titular en su club, mostrando un buen rendimiento, razón por la que el técnico argentino lo llamó.

Otros futbolistas que no convencen del todo a los fanáticos colombianos y dividen opiniones, son Matheus Uribe, el cual juega en Catar, pero sus actuaciones con la Selección no han sido las mejores, o Rafael Santos Borré, quien es uno de los hombres de confianza de Lorenzo, aunque su presente en el Internacional no es el mejor, algo similar sucede con el portero Álvaro Montero.