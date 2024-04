A pesar de convocarlo a la Selección Colombia, hay un jugador que Néstor Lorenzo no considera bueno, según Carlos Antonio Vélez.

Lo dijo Carlos Antonio Vélez: El jugador que el DT de Colombia llevó a la Selección y no le parece bueno

La Selección Colombia pasa por uno de sus mejores momentos desde aquel Mundial de Brasil 2014 en el que se tuvo la mejor actuación en la historia de la Tricolor en los Mundiales al llegar a los cuartos de final. Cuando había muy poco que reprocharle al entrenador Néstor Lorenzo, apareció Carlos Antonio Vélez con el jugador que el DT convocó, pero que no le parece bueno.

El periodista de los canales RCN y Win Sports empezó su columna habitual ‘Palabras Mayores’, de la emisora Antena 2, analizando la buena actuación de dos jugadores colombianos en la Copa Libertadores 2024. Uno empieza a pedir pista en la Selección Colombia y el otro es un titular indiscutido en la era de Lorenzo.

“Hubo jugadores con altísima calificación y producción. (Edwuin) Cetre, por ejemplo. Victoria de Estudiantes de la Plata sobre The Strongest y a Cetre le dan 8.9 con gol y asistencia. Ósea, estuvo en la foto de dos goles y solo entregó una pelota mala. Es increíble. Solo un pase equivocado en todo el partido. Tocó ochenta veces la pelota”, afirmó Carlos Antonio Vélez en ‘Palabras Mayores’ del 9 de abril de 2024.

A la hora de encontrar jugadores indiscutidos en la era de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, Jhon Arias da un paso al frente con 13 partidos, un gol y dos asistencias. “Le invirtieron la cancha, ahora jugó como extremo por izquierda porque Marquihnos jugó por derecha y fue la figura con pase gol y gol. Arias se tiró por izquierda y fue la segunda o tercera mejor calificación del equipo. Mantiene la regularidad“, fue el elogió de Vélez por el rendimiento del colombiano en la victoria de Fluminense contra Colo-Colo. Luego, Carlos Antonio iba a dar el nombre del protagonista de esta historia.

Cuando jugaba en Colombia hizo las cosas tan bien en América de Cali que no solo se afianzó en el mediocampo con 6.690 minutos en 82 partidos, también se ganó ser convocado a la Selección. Sin embargo, un golpe lo sacó de la concentración y no pudo estar en el partido amistoso contra Estados Unidos del 28 de enero. Tendría otra oportunidad, pero según Vélez, no es del gusto del entrenador Lorenzo. Mmm…

Lo dijo Vélez: El jugador que Lorenzo llevó a la Selección y no le parece bueno

La fecha FIFA de Marzo dejó como balance para la Selección Colombia dos victorias contra España y Rumania. No obstante, en el encuentro contra los rumanos se terminó sufriendo por dos goles en los últimos minutos. Para ese partido, el cambio que pedía Carlos Antonio Vélez por Jefferson Lerma era el ingreso de Juan Camilo Portilla. El volante ya suma quince partidos con Talleres de Córdoba y volvió a recibir elogios del periodista de RCN con una picante frase que le apuntó al DT de la Tricolor: “Portilla, que bueno es Portilla, menos para el Profe Lorenzo”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

A la espera de que la Federación Colombiana de Fútbol confirme la versión de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, sobre el partido amistoso contra Bolivia el 15 de junio, la Selección Colombia vuelve a jugar en el encuentro amistoso frente a Estados Unidos el sábado 8 del mismo mes a las 4:30 P.M. en el estadio FedExField, de Washington.