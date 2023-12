La era Néstor Lorenzo en la Selección Colombia llegó a 15 partidos y, hasta el momento, el DT argentino y su cuerpo técnico no conocen la derrota. Al sol de hoy, el equipo Tricolor hace parte de la selecta lista de las 4 selecciones en el mundo que están invictas en 2023. Junto con Inglaterra, Bélgica y Portugal, son los únicos equipos naciones que no perdieron ni un solo partido durante esta temporada.

Para el mes de diciembre, la Selección Colombia decidió que no se quedaría quieta y confirmó dos amistosos más para el 2023, aunque en esta temporada no hay Fecha FIFA oficial. Mientras la mayoría de selecciones nacionales están en descanso, la Tricolor se reunió una vez más en Estados Unidos para seguir trabajando, de cara a la Copa América 2024 y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Se extendió el invicto de Lorenzo con la Selección Colombia

Fue el 2 de junio, de 2022, cuando se confirmó que Néstor Lorenzo sería el nuevo DT de la Selección Colombia. El 24 de septiembre de ese mismo año, se produjo su debut como seleccionador y desde entonces el argentino ha firmado una increíble racha que lo tiene en boca de todo el mundo. Hasta ahora, su proceso no conoce la derrota y los resultados con el equipo Tricolor son muy prometedores.

Si nos centramos únicamente en los resultados de 2023, Néstor Lorenzo cumplió 12 partidos al frente de la Selección Colombia. De esos compromisos, ya acumula un total de 6 victorias y 5 empates, entre partidos oficiales de Eliminatorias y amistosos. Dicha racha se extendió con el juego en el que los cafeteros derrotaron a Venezuela por 1-0, en Estados Unidos.

Ahora, solo resta el partido de Colombia contra México para cerrar por completo el calendario de juegos de la Selección en 2023. En ese duelo, Néstor Lorenzo intentará sostener el invicto de su proceso.

¿La victoria ante Venezuela cuenta para la estadística oficial de 2023?

El invicto se extendió para Néstor Lorenzo, pero NO para la Selección Colombia. La victoria ante Venezuela no contará para la estadística oficial que se trae de los juegos oficiales y amistosos de 2023. La razón es muy simple: el equipo ‘Vinotinto’ afrontó este juego con una plantilla Sub-23, por lo que el compromiso no es catalogado de ‘Clase A’ para la FIFA.

Así las cosas, la Selección Colombia sigue contando su invicto de 2023 hasta la victoria contra Paraguay, por Eliminatorias. Además, dicha racha de la Tricolor y Néstor Lorenzo sí se expondrá en el próximo amistoso contra México, el 16 de diciembre. Este choque se llevará a cabo en Los Angeles, en el estadio United Airlines Field.