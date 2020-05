A Hernán Cristante le preguntaron si volvería a Toluca y tuvo una respuesta conmovedora

Por sus 9 títulos en Toluca, Hernán Cristante es uno de los exfutbolistas más queridos por la afición. De hecho, y a pesar de que no pudo sumar ningún trofeo durante su estadía como técnico entre 2016 y 2019, su nombre continúa sonando cada vez que el equipo necesita un cambio de aire en el banco.

Los planes del argentino ahora son otros. Su idea es seguir preparándose y luego, seguramente cuando toda la crisis sanitaria pase, viajar a Europa en búsqueda de su primera experiencia internacional. De hecho, ya ha comentado en diálogo con ESPN que tiene en menta ir a hacer los UEFApro.

Como si esto fuera poco, y en diálogo con Jon Barbón a través de un Instagram Live, el timonel fue consultado sobre la posibilidad de regresar pronto a los Diablos Rojos y contestó de la mejor forma: rechazando pero dejando en claro su impresionante afecto por la institución que tanto le dio.

"Hoy a Toluca no volvería. Don Valentín sabe que si me necesita voy a barrer si quiere, pero como entrenador por el momento no", respondió el exportero de los Choriceros. Claro que fue solamente una suposición porque actualmente el puesto de entrenador lo tiene José Manuel de la Torre.

En la misma charla, Cristante reveló cómo le ofrecieron estar a cargo de Toluca años atrás con una divertida anécdota: "Don Valentín creyó en mí aunque yo le dije que 'no'. Me dijo 'el equipo es tuyo'".

