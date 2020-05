Al contrario de todos: el consejo de Matías Vuoso para Raúl Jiménez

Durante las primeras 29 jornadas de la temporada 2019-20 de la Premier League, Raúl Jiménez consiguió anotar un total de 13 goles que lo catapultaron en la consideración de muchos equipos del Viejo Continente. De hecho, su nombre sonó en varios clubes importantes para reforzarlos a partir del siguiente semestre.

El delantero mexicano es, sin dudas, la estrella que tiene hoy Wolverhampton en su plantilla y será difícil que se desprendan de él. Sin embargo, cuando una propuesta suculenta de dinero aparezca en las oficinas del cuadro de West Midlands serán más los directivos a favor de venderlo en el próximo mercado de pases.

La mayoría de los analistas desean que el canterano del América tenga una nueva oportunidad en un grande de Europa, como la tuvo en Atlético Madrid, pero ahora le llegó un baño de realidad. En una entrevista exclusiva con Bolavip, Matías Vuoso le dio un consejo que va contra el de todo el resto.

"Creo que él necesita mucho la continuidad que le está dando Wolves. La tranquilidad no sé si la cambiaría. También es difícil decirle que 'no' a un equipo grande que te mejora el sueldo pero él está en una de las mejores ligas con un gran presente, sería jugársela otra vez", aseguró el Toro, dudando sobre si realmente debe arriesgarse a ir en búsqueda de un nuevo destino.

El argentino pasó por las Águilas en 2006 pero durante su segunda etapa, entre 2007 y 2010, ya avizoraba el talento que surgía de las fuerzas básicas: "Se veía cuando íbamos a los partidos de la Sub-20. Ya entrenaba con nosotros, a mí me encantaba desde siempre. Tuve la suerte de jugar con él tanto en América como en la Seleccíón del 2015 y siempre se me hizo muy completo".

"Cuando América salió campeón después de que yo me fui, Raúl jugaba por fuera con Chucho Benítez. Muy mental, un chavo muy tranquilo, tuve una buena relación con él en lo que viví. Después no seguí hablando pero si lo veo lo saludo, me da mucho gusto lo que le está pasando", cerró Vuoso.

+ LEE LA ENTREVISTA COMPLETA CON MATÍAS VUOSO AQUÍ.

Lee También