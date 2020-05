Alfonso Sosa regañó en vivo a Mauro Quiroga por coquetear con América

Sin datos sobre la reanudación del Clausura 2020 de la Liga MX pareciera que se adelantó el mercado de pases de verano. Mauro Quiroga fue vinculado con América para el siguiente torneo y una frase que le dejó a Bolavip en diálogo exclusivo causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

En pocas palabras, el delantero del Necaxa aseguró estar cien por ciento comprometido con su actual club pero dejó una puerta abierta, a futuro, para continuar su carrera profesional en un equipo grande. Lo cierto es que esos dichos llegaron a su entrenador y no tuvo una agradable contestación al respecto.

"Es un jugador que ya tiene experiencia y tiene muy claro qué es lo que quiere. Yo creo que es importante cuidar las formas, si ahorita estás en Necaxa y algún otro club tiene interés por tus servicios no creo que sea lo más conveniente que tu lo digas", comentó Alfonso Sosa en una entrevista con TUDN.

Y el regaño no se quedó solamente en eso: "A mí me gustaría dirigir a otro equipo de la Liga MX, por supuesto, pero ahorita estoy de tiempo completo y me debo aquí. Yo no voy a estar diciendo 'es que me quiero ir de aquí' porque no. Tengo contrato y es una institución que le he tomado mucho cariño".

"Si después se dan las condiciones y se tiene que ir, pues igual se va a ir. Es perfectamente válido, yo lo entiendo, pero no es lo mejor. Nos debemos a esta institución, todos tenemos sueños e ilusiones", cerró el timonel del elenco hidrocálido, dándole un consejo al Comandante.

