Álvaro Morales apuntó contra el arbitraje y aseguró que perjudicó al América

En la noche del día de ayer, el Club América y Rayados de Monterrey se midieron en el encuentro correspondiente a la jornada 2 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. La Pandilla fue el vencedor y se impuso por 1-0. El tanto del partido fue anotado por Rogelio Funes Mori, desde los 12 pasos.

A falta de 10 minutos, Sebastián Córdova se fue expulsado y dejó a su equipo con un jugador menos. Luego del encuentro, Álvaro Morales estalló en contra del arbitraje y defendió al azulcrema, asegurando que ahora nadie puede decir que los silbantes favorecen al conjunto de Coapa.

"Asqueroso antiamericanismo no diga que el arbitraje favorece, favorece al América, eso es mentira, aunque no hay justificación y excusa para la derrota contra Rayados de Monterrey, el todopoderoso Rayados que solo pudo ganar de penalti, América que pudo revertir ese resultado y debió revertirlo", señaló a través de su programa para ESPN.

Álvaro Morales defendió al América.

Y agregó: "Que no diga el asqueroso antiamericanismo, si, que le beneficia el arbitraje, porque lo acuchillaron hoy, no debió marcarse penal, no debió ser roja directa para Córdova, pero está bien, está bien, mensaje para Solari, póngase a trabajar, siga trabajando, trabaje más fuerte, más duro, póngase a ver partidos del torneo anterior, el verso, la retórica y el barroco, aquí en nuestro país no sirve, ni nos venden humo, nos engañan, pongase a chambear".

Con esta derrota, los comandados por Santiago Solari quedaron colocados en el octavo lugar de la tabla de posiciones, con tres unidades. Su próximo juego será ante FC Juárez, y se disputará el domingo 24 de enero, a partir de las 21:05 horas del centro de México.

