Esto haría Jorge Fossati si la Selección de Perú pierde contra Argentina

La Selección de Perú cierra sus fechas de Eliminatorias en noviembre contra Argentina, y además de ser la despedida de la Bicolor en este 2024, muchos apuntan a que sería la despedida de Jorge Fossati del equipo nacional tras los malos resultados.

Este martes varios medios locales se han hecho eco de la información que el propio entrenador uruguayo estaría pensando en poner su renuncia si Perú vuelve a caer derrotado en las Eliminatorias, lo que lo dejaría aún más complicado para clasificar.

Desde la FPF han ratificado la confianza en el entrenador, tanto Agustín Lozano en su momento como Juan Carlos Oblitas declararon calma en el proceso del DT pese a que apenas tienen una victoria en Eliminatorias.

En la previa del partido le consultaron por el futuro del DT y dijo: “Sinceramente esa mentalidad que si mañana me sacan o no, es un problema de ustedes, mío no. Tengo muchos años en el fútbol y sé cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no, la promesa que le hice al aficionado peruano desde el primer día fue dar todo de nuestra parte”, finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta octubre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en aproximadamente.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por Eliminatorias?

Perú volverá a jugar por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile. Dándose una vez más el ‘Clásico del Pacífico’, el duelo está pactado para desarrollarse en el mes de noviembre.

