Álvaro Morales le quitó la grandeza a Pumas UNAM y se burló del Goya

Con la igualdad de América ante Necaxa en Aguascalientes el viernes, Pumas UNAM tenía todo para ganar y convertirse en el nuevo líder de la tabla general de posiciones del Guard1anes 2020. Incluso, durante gran parte del encuentro ante FC Juárez, tuvo dos futbolistas de más pero no pudo aprovechar esa ventaja.

Fue empate 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario y una duda generalizada en todos los aficionados. Los Bravos estuvieron más de 45 minutos con 9 jugadores y no los pudieron derrotar, por eso Álvaro Morales le dedicó unas crudas palabras a Andrés Lillini y le aconsejó qué hacer en circunstancias así.

"¿Qué pasó con los Pumitas? ¿Quién es este técnico? Hoy se queda con un hombre más temprano en el partido y no hace modificaciones. Luego se queda con otro más y no hace modificaciones a tiempo. Ustedes no son grandes. Inventaron que ustedes eran grandes para hacerle un contrapeso al América y Chivas", aseguró el narrador deportivo de la cadena ESPN frente a las cámaras.

Además, remarcó que fueron claramente favorecidos por las decisiones de Óscar Macías: "Hoy terrible el arbitraje. Una expulsión correcta, la otra polémica, un penal que no era, marca otro penal. Pumas, ustedes no juegan a nada, ni con línea de 3, ni con línea de 5, ni con un contención, ni con dos contenciones".

"Pumas, qué bueno que no ganaron hoy. Felicidades a Juárez porque evidenció que Pumas es una mentira inventada", cerró Alvarito Morales y agregó una burla al grito de los Universitarios que seguramente caerá mal en todos los aficionados del equipo: "Goya, Goya...".

