Álvaro Morales reveló que su traición a Cruz Azul fue antes de la Final contra América

El siempre polémico Álvaro Morales revivió la herida de aquella noche en la que decidió cambiarse de equipo, quitándose la playera de Cruz Azul y poniéndose la del acérrimo rival, el América.

Luego del triunfo de La Máquina sobre las Águilas, en el duelo de la jornada 10, Alvarito expresó su molestia con Emanuel Aguilera por su manera de cobrar el penal en el último minuto del encuentro, no obstante agregó a su publicación que el cuadro azulcrema ya le dio un título de Liga.

De inmediato, y como siempre, los reclamos no se hicieron esperar, pero fue uno de sus compañeros de televisora, el reportero Marcelino Fernández, quien hizo una aclaración pertinente al respecto.

"Hermano: La Liga la ganó cuando usted todavía era aficionado de Cruz Azul y por lo tanto no cuenta entre su “palmarés”. Fue justo la razón por la cual cambió de equipo, no se cuelgue trofeos que no le corresponden", expuso a Morales.

Hermano: La Liga la ganó cuando usted todavía era aficionado de Cruz Azul y por lo tanto no cuenta entre su “palmarés”. Fue justo la razón por la cual cambió de equipo, no se cuelgue trofeos que no le corresponden. https://t.co/uJKqL6V0rp — Marcelino Fdz del C (@marcelinofc) March 16, 2020

Sin embargo, no todo terminó ahí, pues fiel a su costumbre, Alvarito no se quedó callado y optó por echarle más "leña al fuego", asegurando que en la final de 2018 celebró que América le ganara al que supuestamente era su equipo todavía, Cruz Azul.

"Hermano, pocos lo saben: pero yo ya festejaba los goles y el título del América, ese día. No me esperé. Jajajaja", respondió el comentarista.

Hermano, pocos lo saben: pero yo ya festejaba los goles y el título del América, ese día.



No me esperé. Jajajajaj — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) March 16, 2020

Por supuesto que fue duramente criticado y hubo hasta quien se burló de su respuesta, asegurando que se trataba de una mentira.





Lee También