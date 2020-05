Álvaro Ortiz apuntó contra la FMF por la eliminación del Ascenso MX

La polémica por la eliminación del Ascenso MX crece aún más en el futbol mexicano. La Federación Mexicana de Futbol tomó la decisión junto a los dueños de los clubes y a la Liga MX, pero hubo un sector que no fue consultado: la Asociación de Futbolistas Mexicanos. Mediante su presidente, Álvaro Ortiz, el gremio apuntó contra la directiva por la manera en la que tomó la determinación que puso en suspenso cientos de puestos de trabajo.

"Hoy no tengo comunicación con Yon de Luisa hace más de un año, desde que él entró tuvimos comunicación tres, cuatro veces, después ya no más", expresó en Fox Sports el titular de la AMFpro en cuanto a la relación con el Presidente de la FMF y recordó que el último contacto fue por la desafiliación de Veracruz.

El ex futbolista del América denunció que la directiva del futbol mexicano no se preocupó por la situación de los futbolistas y que ni siquiera hubo comunicación: "La realidad es que la relación no es nada buena, tengo que decirlo, no tenemos comunicación, se nos parece muy extraño y muy difícil que de la cabeza de la Federación no salga ni siquiera poner una declaración de la situación que vive nuestro futbol. Es increíble".

Además, Ortiz aclaró la posición en la que trabaja la AMFpro y se mostró apenado por la postura de la FMF. "La realidad que hoy estamos decepcionados de esta parte con el Presidente de la Federación. Nosotros no estamos en contra de la federación ni de la Liga ni de los dueños, estamos a favor de los jugadores para llegar a arreglos", añadió.

Por último, expresó nuevamente su descontento por la falta de consideración hacia los jugadores en el tema del Ascenso: "Ni siquiera ha mandado un mensaje, ni siquiera se ha comunicado con los jugadores si hablan de ayuda al futbol, hoy la realidad es que no lo tenemos".

