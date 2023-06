Apenas siete partidos después de asumir, Diego Cocca fue destituido del cargo de entrenador de la Selección de México. El argentino fue el elegido en marzo para ser el sucesor de su compatriota Gerardo Martino (dejó el puesto tras el último encuentro de la zona de grupos de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 contra Arabia Saudita).

Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol, evidentemente, se arrepintió de haberlo contratado luego de la caída 3 a 0 ante los Estados Unidos, la cual significó la eliminación en la Semifinal de la Liga de las Naciones, por cierto, la única derrota que sufrió el exestratega de Racing Club y Atlas, entre otros, al mando del combinado azteca.

Al respecto, el presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, se encargó de explicar, al comparecer ante los medios de comunicación, los motivos por los cuales se inclinó por tomar la decisión de cesar prematuramente el ciclo de Diego Cocca al frente de la Selección de México (dirigió su último partido ante Panamá correspondiente al tercer y cuarto puesto de la Concacaf Nations League).

”He tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano. La última semana hemos encontrado muchas deficiencias en la planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo. Un partido con Estados Unidos se puede perder. Siempre está el riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro, pero lo que no se puede aceptar es la forma en la que se dio”, señaló con dureza el mandamás de la entidad mexicana sobre Diego Cocca.

Asimismo, amplió: ”Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final no se perdió solamente el partido. Se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de iniciar la copa. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante, no les ayudaron”.