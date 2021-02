"Roger Martínez caminaba en la cancha y eso sí me molestaba": Miguel Herrera

Después de tantas idas y vueltas, y de rumores sobre su posible salida, Roger Martínez jugará el Guard1anes 2021 de la Liga MX con la playera del América. Logró convencer a Santiago Solari en los entrenamientos de Coapa y le terminó de llenar el ojo con el golazo que le convirtió a FC Juárez.

Será una tarea difícil para el estratega argentino el poder controlarlo. ¿El atacante colombiano es un generador de problemas puertas adentro? Miguel Herrera dio detalles sobre cómo fue su relación con el sudamericano y dejó a la vista que, por su entorno, sí podría darle dolores de cabeza al actual timonel.

"Conmingo nunca hubo una discrepancia. No nos peleamos, no hubo alejamientos. Su distanciamiento fue con la directiva. Su representante le dijo 'nos vamos a Europa' y ahí se rompió todo el esquema. Yo nunca tuve una diferencia con él, cuando tenía para ponerlo lo ponía", le comentó el Piojo a Marca Claro.

“Yo nunca tuve una diferencia con Roger. Tengo que entender los roces con la directiva pero cuando caminaba pues eso si me enojaba pero él hablaba conmigo”



A pesar de no tener problemas directos, el técnico desempleado reveló qué lo hacía salir de sus casillas: "Su disgusto hacía que caminara en la cancha y eso sí me molestaba. Eso no se vale. Roger venía y me decía 'tienes razón, me equivoqué' y entrenaba muy bien. Hoy lo vemos entrar con condiciones y lo va a seguir haciendo porque es un gran jugador. Es el más caro en la historia del América, creo".

"A mi no me interesa la forma la que festejen los jugadores", agregó Miguel Herrera, refiriéndose exclusivamente a la llamativa celebración que protagonizó el delantero colombiano cuando le convirtió a FC Juárez en medio de los rumores sobre su inminente salida para liberar una plaza de extranjeros.

