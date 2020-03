América se está enfrentando a Necaxa por la octava jornada del Clausura 2020 en el Estadio Azteca.

El duelo es trascendental, ya que Cruz Azul ganó el viernes por la noche, por lo que las Águilas necesitan sumar puntos para continuar en la punta del campeonato. Sin embargo, la mano viene torcida y la visita, en 27 minutos, ya ganaba 2-0.

Piojo Herrera volvió a observar desde el banco de relevos como su equipo se quedaba con uno menos. Bruno Valdez se fue expulsado a los 16 minutos correctamente. No es la primera vez que los azulcremas reman en contracorriente, ya que ante Juárez disputaron todo el encuentro con 10 hombres.

No obstante, esa no es la mayor polémica de la noche en la Liga MX, sino un claro penal que no le dieron a los locales; Doldán tomó de la pierna a Federico Viñas, imposibilitando al uruguayo que pueda continuar dentro del área.

Mauricio Morales no llamó a Óscar Mejía al VAR, por lo que el penal, que debía haberse cobrado o mínimamente revisado, quedó en una jugada más.

Lee También