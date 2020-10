Ricardo Peláez opinó sobre el intercambio de playeras entre América y Chivas

Los jugadores de América y Chivas disputaron un mal Clásico Nacional por el Guard1anes 2020, lo que hizo que inevitablemente el foco de las miradas se vaya para un sitio extradeportivo. Los jugadores de ambos equipos decidieron intercambiar playeras, una situación que no fue bien vista por fanáticos, exjugadores y periodistas.

Probablemente, los hinchas de las Águilas se tomaron lo sucedido con menor nerviosismo, simplemente por el hecho de que habían ganado el partido más importante del semestre. En cambio, sus pares de Guadalajara no podían entender cómo los jugadores que habían perdido hacía algunos minutos estaban parados dialogando como si nada malo hubiera sucedido.

Por esa razón, mucho se esperó que alguno de los encargados de Guadalajara opine respecto a lo sucedido, algo que finalmente llegó a más de un mes del acontecimiento. El que decidió hablar es alguien que, justamente, se encargó de ganar todo con el América, pero que ahora ocupa un cargo con el rival: Ricardo Peláez.

Ricardo Peláez opinó del intercambio de playeras

El director deportivo de Chivas de Guadalajara le restó importancia: "¿Con quién estaba Oribe platicando? Con Jorge Sánchez y Córdova. Uriel Antuna estaba con Sánchez, si te fijas, las personas estaban involucradas no del América, desde Santos, son compañeros de antes. No se ve bien, no los estoy disculpando, pero al no haber gente en el Estadio y estás platicando, son compañeros, por encima del amor a la camiseta está el profesionalismo", enfatizó.

En diálogo con La pelota al que sabe, Ricardo Peláez culminó: "Simple y sencillamente, se ponen a platicar, la gente tiene el derecho de criticar, pero son compañeros de profesión y como profesional que yo soy, pienso lo mismo de ellos".

