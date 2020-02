Our vlog “NAKED HUMANS” is launching very soon and tomorrow I will tell you where to watch it. We believe that everyone in the world should be free from the expectations and judgement of others. Untouched by what others think. Shamelessly YOU. #youwilldie Nuestro vlog “NAKED HUMANS” lo vamos a lanzar muy pronto y mañana les digo donde podrán verlo. Creemos que todo mundo debería estar libre de las expectativas y los juicios de otros. Intactos a pesar de los que los demás piensen. Sin pena alguna ser UNO MISMO. #tevasamorir #inmortal

A post shared by Huracán Dreyfus (@diegodreyfus) on Jun 22, 2019 at 1:39pm PDT