Andrés Lillini comparó a Pumas UNAM con Tigres y Rayados

Pumas UNAM logró ingresar de forma directa a los cuartos de final de Liguilla, luego de realizar un gran torneo Guard1anes 2020, donde fue ampliamente superior a la gran mayoría de sus rivales. Andrés Lillini fue el gran responsable de llevar a un equipo "humilde", a los lugares más altos la tabla de posiciones.

Además, el entrenador platicó con Octava Sports y aseguró que el Universitario es una de las instituciones con las que cuenta el fútbol de México, y lo comparó con los equipos regiomontanos: Tigres y Rayados, a quienes catalogó como "exitosos".

"Si los comparamos en dinero, seguramente vamos a estar lejos de algunas cosas, pero no somos menos que nadie. El dinero no marca un rendimiento. Yo creo que una idea y convencimiento es mucho más que eso y creo que este equipo lo está logrando, estos jugadores quieren trascender, en el entrenamiento diario demuestran que no quieren venir acá y no dejar nada, quieren dejarle algo al club como profesionales y creo que eso tiene más valor que estar estadísticamente arriba con una inversión", señaló.

Andrés Lillini aseguró que Pumas es grande. Jam Media.

Más adelante, Lillini agregó: "Pumas es grande a nivel nacional, Pumas trasciende cualquier situación de saber por qué es grande, porque a donde vas eres local y la afición en todas las plazas en muchas hay más Pumas que el propio local. Pumas es especial no sé si mejor o peor pero es diferente, es una raza diferente. Los del norte han tenido un protagonismo estelar, no sé si grandes o no pero sí son dos equipos que han estado constantemente en los primeros lugares del futbol mexicano y no puedes no tenerlos contemplados como clubes exitosos", destacó.

Por su parte, los auriazules deberán esperar a que se desarrollen los encuentros por la reclasificación. Teniendo en cuenta en los lugares que finalizaron, Pumas se podrá enfrentar ante: Chivas, Santos, Pachuca, Necaxa y Toluca.

