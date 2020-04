Andrés Mosquera supera grave lesión y extiende su vínculo con La Fiera por tres años

Pese a la grave lesión que lo mantiene fuera de las canchas de fútbol desde el pasado 23 de noviembre cuando enfrentó a los Xolos de Tijuana, Andrés Mosquera continúa considerado como una pieza importante dentro del esquema del León, y gracias a la buena evolución de su rodilla, el colombiano informó que seguira por largo tiempo defendiendo los colores de su actual club.

“Voy a contar un secreto, un chisme, acababa contrato finalizando este torneo, mis primeros tres años y se puede decir que mi renovación es un hecho, no ha sido pública, el club estará aguardando el momento, pero ya está. Firmé por tres años más y aprovecho para agradecer a Grupo Pachuca, al cuerpo técnico y a mis compañeros”, reveló el central durante una entrevista con la web Golombianos.

Mosquera también aprovechó de entregar una actualización respecto de la lesión sufrida en el tendón rotuliano de su rodilla derecha: “Me encuentro en la etapa final, la evolución ha sido buena y hemos acortado tiempos, la rodilla ha respondido muy bien, estamos a punto de cumplir cinco meses, se hablaba de seis a ocho meses mi regreso, pero ya recibí el alta y esperando que todo vuelva a la normalidad para entrenar con el grupo”, aseguró.

"Agradecerle al Grupo Pachuca, al cuerpo técnico y a mis compañeros. Estando en mi recuperación (por una lesión) no me cambiaron nada de mis términos, estoy muy agradecido con ellos. Hoy no me veo saliendo del León”, comentó el defensor que extendió su estadía con La Fiera hasta 2023.

El colombiano arribó al León en el Apertura 2017, y desde entonces ha disputado 5 Torneos y 79 partidos en la Liga MX, números que espera seguir acrecentando una vez que recupere la forma física y retorne el fútbol al país tras la suspensión debido a la pandemia.

Lee También