No se cancelará: Enrique Bonilla reveló que hay cinco escenarios para reanudar la Liga MX

En una entrevista para el diario Récord, Enrique Bonilla habló sobre los posibles planes de reanudación del torneo Clausura 2020 de y aseguró que no está contemplada de ninguna manera la cancelación de la competencia.

El presidente de la Liga MX reveló: "Tenemos cinco calendarios, que van desde el más elemental, en el cual tenemos que jugar lo que queda de la temporada incluyendo fase final en el menor tiempo posible, hasta un calendario que implica irnos hasta la temporada 2021-22, que también va tener que ser sui generis, porque viene el Mundial y hay que tener que soltar a los jugadores a finales de octubre. Ese es el otro extremo de los calendarios que tenemos".

"¿Cuál vamos a agarrar? El que mejor se adapte a lo que decida la autoridad en el momento importante, que será cuando nos permitan reactivar la vida, no sólo el futbol", explicó el directivo.

Más adelante Enrique volvió a aclarar que la suspensión del campeonato no será una opción: "Hasta el momento, no, a menos que se saliera de control la situación, que espero que no".

"La Liga MX ha crecido mucho, se ha consolidado y esta situación nos va a pegar, pero no nos va a matar. El futbol y México, después de que salgamos de esta terrible situación vamos a ser otros. Las condiciones en las que hemos venido operando van a cambiar drásticamente", sentenció Bonilla.

Lee También