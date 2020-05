Anécdota: Qué le dijo el Patón Guzmán a Maxi Rodríguez luego de eliminar a Boca en la Libertadores 2013

En épocas de pandemia donde la pelota no rueda, los futbolistas están más distendidos con los medios y apareces para contar anécdotas e historias divertidas que ocurrieron a lo largo de su carrera futbolistica. Maxi Rodríguez charló con TyC Sports y relató un curioso momento con Nahuel Guzmán, actual arquero de Tigres, luego de eliminar a Boca Juniors por penales en la Copa Libertadores 2013.

Aquella serie que tuvo 28 penales (14 por lado) parecía no tener fin. Hasta que Maximiliano Rodríguez agarró la pelota luego de un fallo de Juan Manuel Martínez y se encaminó hacia el punto penal. "Era tanto el sufrimiento que había de los dos lados que no se terminaba más. Nunca me pasó nada igual. Me tocaba definir a mí y cuando voy caminando, llego a la medialuna, el Patón me abraza y se me pone a contar un chiste cortito", contó entre risas la Fiera.

En aquel certamen, la Lepra dejó en el camino al Boca de Bianchi y Riquelme, pero en semifinales no pudo con el Atlético Mineiro, que lo sacó de competencia también por penales en Brasil. Luego, el equipo de Ronaldinho se quedó con la copa ante Olimpia de Paraguay.

La Fiera aseguró que no salía de su asombro. "Me dijo 'Yo sé que que no estás nervioso, pero te lo voy a contar igual'. Está loco, pero él es así, es demasiado especial", rememoró el capitán rojinegro entre risas.

El Patón, con su carisma que tanto lo caracteriza, nuevamente aparece en un momento cúlmine para atajar un penal con Newell's y para intentar transmitirle tranquilidad a Maximiliano Rodríguez para que convierta el suyo y darle un paso histórico en la historia de la Lepra.

