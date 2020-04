Ángel Reyna confesó que quiere dedicarse a la política

Cuando los jugadores llegan a una elevada edad en el futbol, comienzan a proyectar su destino: algunos deciden continuar vinculados al deporte como entrenadores o directivos y otros se alejan definitivamente.

Ángel Reya, quien jugó en el América, Chivas, Monterrey, Toluca y la Selección de México, entre otros, palpita su futuro en la política.

"No veo mal dedicarme a la política, me veo haciendo cosas importantes. Las he hecho durante algunos años y también tengo familia dentro de la política. Mientras pueda poner un granito de arena hay que cooperar", comentó el hombre de 35 años, en diálogo con el Universal Deportes.

Sin embargo, quien actualmente se encuentra sin equipo, no se negaría a volver a los campos de juegos antes de incursionar en la política: "Siempre me voy a considerar un futbolista, porque he vivido de eso. Es mi pasión y es el amor más grande que he tenido. Si me llegara una oferta la tomaría por el gusto de estar en una cancha".

