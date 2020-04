Vasco Aguirre aclaró que ni América, ni Chivas: "Los Tuzos son mi casa"

Ya hace casi diez años de la última experiencia de Javier Aguirre en el fútbol mexicano, precisamente con la Selección que dejó tras la eliminación ante Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, en 2010. A pesar de esa lejanía, nadie podrá negar que El Vasco es uno de los mejores embajadores que podrían existir en el mundo, defensor a ultranza de cómo es jugado el fútbol en México.

Si bien como futbolista defendió las camisetas de América y Chivas de Guadalajara, los dos equipos más importantes del país, le cuesta elegir cuando le preguntan por uno de los dos, algo que quedó demostrado durante el diálogo que mantuvo a través de una videoconferencia con los integrantes de La Última Palabra. "Yo creo que ambas instituciones están a la par en cuanto a organización, siempre están peleando en todas las categorías", se había limitado a decir.

Un día después, en diálogo con Fox Sports, dejó en claro que si le dan a elegir siempre se quedará con Pachuca, el equipo con el que se coronó campeón de la Liga MX en 1999 y que además lo llevó a ser destacado como el mejor entrenador de México ese mismo año, lo que volvería a abrirle las puertas de la Seleccion Nacional. "Hoy puedo decir que soy Tuzo. Los Tuzos son mi casa, Tuzolandia", afirmó.

Claro que también se encargó de remarcar por qué tanto América como Chivas serán siempre importantes para él: “En América me fue muy bien, estuve nueve años. A mi reclutó el América en 1975, y yo no tenía equipo. Y luego cuenta la leyenda y me dicen mis enemigos que yo era americanista, pero yo me resisto a creer eso. Estuve nueve años en América y lo quise con toda el alma", dijo. Y agregó: “Luego estuve seis años en Chivas y también los defendía capa y espada, ahí nació uno de mis tres hijos, y hasta ahí, soy neutral”.

En la actualidad, Javier Aguirre se encuentra cumpliendo con la cuarentena en España, donde una vez que se reanuden las competiciones deberá trabajar y mucho para salvar del descenso a su Leganés. Pero ahora, las urgencias son otras: “Ayer tuvimos una reunión, están intentando reducir un 20 por ciento del contrato si no se juega la Liga, y los jugadores quieren un 10, y si se juega se habla de un tres por ciento”, contó.

