Antonio Mohamed aseguró que Rayados puede derrotar a Liverpool

Antonio Mohamed dialogó en un mano a mano con Multimedios Deportes y confesó cómo está viviendo la previa del partido y los aspectos que debe pulir para el miércoles.

"Sabiendo que nosotros queremos atacarlo a Liverpool, pero como son buenos en algún momento vamos a tener que defender. Nos van a superar y quitar la pelota. Pero nosotros sabemos que somos muy peligrosos de contragolpe", mencionó el Turco.

Más adelante admitió: "Tenemos una virtud muy grande: hacemos goles de cualquier manera. El otro día no sabíamos por dónde entrar y agarró Vangioni y la clavó en un ángulo. El equipo a veces está jugando mal y de pelota parada hace un gol. O un golazo de contragolpe. O entrando por dentro. Tenemos una variabilidad que no me preocupa".

"Me preocupa mucho el tema defensivo. Cómo contrarrestar a estos tipos que son de élite mundial. Vamos a tener un grado de dificultad, pero estoy convencido que la gente del fondo va a estar mucho más concentrada sabiendo que se muestran al mundo", aseguró el estratega argentino.

Por último, mandó un mensaje claro: "Confío mucho en mis jugadores que hagan un gran partido. El equipo está por las nubes, cree que le puede ganar al Liverpool. Con la mirada me dicen que podemos ganar el partido. Y yo tengo que acompañar y decir que sí, podemos ganar".

