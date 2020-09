Arde América: Miguel Herrera le respondió a Carlos Reinoso

Estar en un club grande como América siempre genera polémica. Y sino fíjense en la situación de Miguel Herrera, quien tiene a sus dirigidos como unos de los líderes de la tabla general del Guard1anes 2020 de la Liga MX pero de todas formas recibe las críticas de aficionados y algunos medios de comunicación.

Ayer, antes de cumplir el récord que lo puso como el DT con más triunfos en la historia de las Águilas, el Piojo recibió una pedrada de otro ídolo azulcrema. "Este América no me representa. ¿Quién marca la diferencia? ¿Para qué trajeron a Giovani dos Santos?", dijo Carlos Reinoso en plática con W Deportes.

Pero ante este incómodo comentario, el experimentado estratega del conjunto de Coapa no se quedó callado y le contestó con mucha altura en charla con Los Campamentos: "Yo no tengo que darle el gusto a él, porque quedó atrás de mí. No lo supo hacer. Si lo representa o no, no es problema mío".

¡Se armó la polémica! ��



Miguel Herrera le contestó en @LosCampamentos a Carlos Reinoso al decirle que lo ha superado ��. pic.twitter.com/denf5l3zjr — W Deportes (@deportesWRADIO) September 3, 2020

Cabe recordar que con la victoria de América sobre Mazatlán el miércoles por la noche en el Estadio Azteca, Herrera llegó a 134 partidos ganados al frente del equipo y superó a José Antonio Roca. Por su parte, el chileno quedó relegado en el tercer lugar de esta marca con un total de 112 triunfos.

"Vienen partidos importantes para demostrar que este equipo puede superar el volúmen de juego", agregó el Piojo durante su plática con W Deportes, demostrando que intentará cambiarle la cara a sus dirigidos. Puebla, Toluca y Chivas de Guadalajara son los siguientes tres desafíos en el Guard1anes 2020.

Lee También