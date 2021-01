Así es la alineación de más costosa del Guard1anes 2021

En el día de mañana comienza a rodar nuevamente el balón en la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc cuando Puebla se enfrente a Chivas por la Jornada uno del Guard1anes 2021, el cual iniciará, hasta el momento, sin grandes contrataciones. Debido a esto, repasamos cómo forma el 11 más costoso del futbol mexicano según Transfermarkt.

La pandemia provocada por el coronavirus llevó a que todos los equipos del mundo tengan una reacción austera en los diferentes libros de pases. De esto no estuvo exento el balompié azteca que vuelve a competir con jugadores bien valorizados a nivel internacional.

Es que según Transfermarkt el once más costoso de la Liga MX vale más 85 millones de dólares donde el jugador más caro es José Juan Macías con US$ 12 millones. Por otro lado, Yairo Moreno, de León, es el segundo jugador más valioso al costar más US$ 10 millones.

Así forma el 11 más costoso de la Liga MX

Por otro lado, Rayados de Monterrey y Santos Laguna componen 50% de esta alineación con seis elementos entre los que se destacan los defensas César Montes (US$ 7,2 millones), Sebastián Vegas (US$ 7,2 millones) y Carlos Rodríguez (US$ 9,20 millones). Por otro lado, del conjunto Lagunero se encuentra Brian Lozano (US$ 9,20 millones), Fernando Gorriarán (US$ 7,2 millones) y Carlos Acevedo que es el elemento menos costoso al valer más de US$ 3 millones.

Por último, Cruz Azul es el otro equipo grande que tiene dos representantes con Roberto Alvarado (US$ 9,20 millones) y Juan Escobar (US$ 4,90 millones), mientras que Tigres cuenta con Nicolás López (US$ 6,13 millones). Por otro lado, América y Pumas se destacan por no estar presentes en esta alineación.

