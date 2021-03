Toluca respondió a la oferta de Boca Juniors por Michael Estrada, que tiene interés por jugar en Argentina

En las últimas horas el futbol argentino y mexicano se sacudieron con la noticia del interés de Boca Juniors por contar con el delantero del Toluca, Michael Estrada. El equipo de la Liga MX marcha quinto en la tabla de posiciones del torneo azteca bajo las órdenes de Hernán Cristante, y aspira a pelear por el campeonato.

El atacante ecuatoriano comenzó siendo titular en el conjunto de los Diablos Rojos, sin embargo actualmente ocupa el banco de suplentes, aunque sí continúa siendo una pieza importante en la consideración del director técnico, que no tiene tantas variantes en esa posición.

Esta escacez de atacantes sería uno de los factores determinantes, y así como las informaciones desde Argentina indicaron que el club de Buenos Aires ya había realizado una oferta por el futbolista, ahora revelaron la primera respuesta desde México sería negativa, por lo económico y lo futbolístico.

"Desde Toluca me reconocen que Boca hizo una oferta por Estrada pero que fue rechazada. Más allá de lo económico, liberarlo les genera una complicación porque no pueden traer un recambio", compartió en sus redes sociales César Luis Merlo, periodista argentino quien también suele informar sobre la Liga MX.

Michael Estrada se postuló para jugar en Boca Juniors

En diálogo con el canar Tyc Sports, el propio ecuatoriano salió a hablar y sorprendió al afirmar que estaría más que seducido por vestir la "Azul y Oro"

"Me gustaría jugar en Boca. Si se llega a dar, vamos a tener una delantera imparable. Que me busque Riquelme me pone contento, ojalá se pueda concretar. Sería como un sueño, porque es un equipo grande", exclamó.

Aún así, el delantero dejó en claro que no está al tanto de las negociaciones, y volvió a reiterar que en caso de que exista la chance concreta, podría intervenir con su deseo.

"Todavía están en conversación, vamos a esperar. Si llega una nueva oferta, me sentaría a hablar con la directiva. Si me buscan es porque sabe que puedo hacer goles. Si Boca busca un delantero, acá está Michael Estrada", declaró.





Lee También