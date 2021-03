Estrada rompió el silencio y no dudó: "Me gustaría jugar en Boca"

Recientemente, Boca Juniors sufrió la grave y lamentable lesión de Eduardo Salvio. Sin embargo, esa mala noticia le abrió una puerta para incorporar un futbolista más allá de que el mercado de pases en Argentina esté cerrado.

Como consecuencia de este panorama, el equipo comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo salió a buscar un delantero. Y muchos fueron los nombres que sonaron, entre ellos el de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, de Colón de Santa Fe.

Pero, en las últimas horas, quien comenzó a picar en punta debido a que sedujo y mucho al Consejo de Fútbol de la entidad Xeneize, fue Michael Estrada, potente artillero ecuatoriano de 24 años de edad que juega en el Toluca de México.

En ese contexto, Boca aceleró para hacerse con los servicios de Estrada, ya que solamente tiene tiempo hasta el viernes. Así fue como hubo contactos y negociaciones e incluso trascendió que la primera propuesta fue desestimada.

Pero el propio jugador fue quien apareció en escena en 'Presión Alta', por 'TyC Sports', para brindar sus apreciaciones: "Me gustaría jugar en Boca. Si llega una oferta, me sentaría a hablar con la directiva. Que me busque Riquelme me pone contento, ojalá se pueda concretar".

"Si Boca quiere un goleador, aquí está Michael Estrada. Si me buscan es porque saben que puedo hacer goles. Si se da jugar con Tevez y Cardona, sería una delantera imparable", completó el exjugador de Macará, El Nacional e Independiente del Valle.

Lee También