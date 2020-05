Brian Lozano habló sobre el supuesto interés del Sevilla

En los últimos días se filtró la información de que Brian Lozano podría estar pasando sus últimos momentos como jugador de la Liga MX. Es que, gracias a sus estelares actuaciones con la playera de Santos Laguna, varios clubes europeos lo están siguiendo de cerca y estudian ficharlo para la próxima temporada.

El uruguayo se transformó en uno de los mejores atacantes del futbol mexicano y, hasta el parón por la pandemia, demostró estar en un momento único de su carrera. Medios españoles lo colocaron en la órbita del Sevilla y revelaron que Julen Lopetegui, el DT, tiene una gran debilidad por él.

ESPN mantuvo una conversación con el Huevo, quien es consciente de ésto pero prefiere no hacerse ilusiones. "Lo que ustedes están viendo es lo que yo estoy viendo, supuestamente hay un interés. Siendo sincero, si es real me encantaría porque Sevilla es un gran equipo", apuntó Lozano.

Más adelante señaló: "Pero no hay que ilusionarse de más porque uno todavía no sabe nada en concreto o qué tan real sea. Sí veo las noticias del supuesto interés. No es nada menor que un entrenador de esa magnitud (dirigió al Real Madrid y Selección de España) se fije en uno, pero no me puedo ilusionar con algo que no sea cierto por el momento".

"Es a base del trabajo que uno hace, obviamente con el sostén de mi familia porque capaz cuando uno está bien disfruta, pero cuando está mal quien está atrás de uno para poder sobresacarlo adelante es la familia. Eso ha sido un factor muy importante de todo lo que he conseguido", sentenció Brian explicando las razones de su éxito.

