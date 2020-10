Camarón que se duerme: Hernán Cristante habría recibido oferta de un equipo de Liga MX ajeno a Toluca

La novela de Hernán Cristante y el Deportivo Toluca revolucionó a la Liga MX en las últimas semanas. El exarquero estuvo realmente cerca de firmar su contrato y convertirse en el reemplazante de José Manuel de la Torre, pero todo quedó en la nada cuando Carlos Adrián Morales derrotó a Cruz Azul como DT interino. Como es sabido, la institución le otorgó confianza y lo confirmó en el puesto hasta final del campeonato.

De esta manera, se descartó por completo el regreso del argentino en este torneo Guard1anes 2020. "Sí hubo un contacto, una charla, donde me preguntan algunas cosas, contesto esas cosas. Supuestamente estábamos acercando ideas, y demás, sobre un proyecto que no es mío. Todo quedó en nada. No hubo más charlas, no hubo más acercamientos, algo normal y lógico por la situación que se está viviendo", aseguró Cristante hace unos días revelando el diálogo que tuvo con la directiva.

Hernán Cristante podría enfrentar a Toluca muy pronto (Getty Images)

A pesar de ello, el Toluca se podría cruzar muy pronto con Hernán. Tal como reveló Juan Carlos Cartagena, Cristante se reunió con los mandamases de otro equipo de la Liga MX en las últimas horas y apuntó que si lo contratan "podría enfrentar muy pronto a los Diablos Rojos".

#DiablosTwitteros



Mancuello

���� Mancuello

— JuanCarlos Cartagena (@cartagol9) October 9, 2020

¿A qué club se refiere el periodista? Pues los Choriceros se verán las caras con Pumas UNAM, Tijuana, Necaxa y León en este cierre de certamen. Está más que claro que Andrés Lillini e Ignacio Ambriz no forman parte de esta conversación, por lo que el futuro del platense podría estar en Baja California o en Aguascalientes.

Entre los Rayos y Xolos podría estar la respuesta. Ambos equipos se encuentran en las últimas posiciones, por lo que las continuidades de José Guadalupe Cruz y Pablo Guede no son seguras. Por el momento, Caragena no reveló de quién se trata.

