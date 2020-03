Carlos Morales, el jugador que pudo ser campeón con América pero prefirió jugar en Tecos

Carlos Morales es un exdelantero que tuvo todo para triunfar en la Liga MX, pero una decisión hizo que no fuera así.

En 2005, se jugó la final del torneo entre América y Tecos. La particularidad es que el uruguayo salió subcampeón con el equipo de la UAG, habiendo rechazado meses antes a las Águilas.

"Cuando yo llegué a Tecos (Clausura 2005), el América me había comprado al Atlas. Cuando yo estaba en Atlas, terminamos la semfinial del Apertura 2004, y me avisaron de Atlas que tenía que ir al América porque me habían comprado, pero no me habían consultado", explicó en diálogo con Mediotiempo.

Sorpresivamente, en vez de aceptar ir a las Águilas, Morales explicó por qué tomó la determinación de no arribar a Coapa: "Son las decisiones que toma uno por ser joven. Por ser rebelde, decidió no ir al América, porque a mí no me habían consultado la venta. Por ese motivo, terminé en Tecos".

Para finalizar, agregó: "¿A quién no le hubiese gustado jugar en el América? Pero fue la decisión que yo tomé en ese momento".

