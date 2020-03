Sin vueltas: Jesús Molina reveló por qué jugó en América, Chivas, Tigres y Rayados

Con sus 32 años recién cumplidos, y su vasta trayectoria en el futbol local, Jesús Molina se convirtió en uno de los máximos referentes de la Liga MX. Claro, además de ser quien porta la cinta en las Chivas.

Desde que debutó en Tigres UANL en 2007 hasta la fecha de hoy, el centrocampista pasó también por otros equipos importantes del país, como América y Monterrey. Curioso, ¿no?

Muchos jugadores se identifican de una manera muy personal con los clubes y después se niegan a ser transferidos a sus archirrivales. Pero esta es la excepción.

¿Cómo hizo para vestir la playera de los dos cuadros más importantes de México y también de los regiomontanos? Él mismo lo reveló en una entrevista para ESPN.

"A los cinco equipos en los que he estado les he tenido un gran respeto y agradecimiento por darle continuidad a mi carrera, y aunque parezca mentira, la verdad es que les tengo un cariño especial. Y mira que son rivales odiados, deportivamente", confesó Molina, sumando también a Santos Laguna.

Además, el volante del Rebaño Sagrado asumió que todas las transferencias en su carrera fueron por voluntaria propia y repasó la última: "Sí, claro. Incluso tuve la oportunidad de que me dieran esa posibilidad de salir en Rayados. Venía teniendo participación, pero no como hubiese querido y no en la posición que hubiese querido. Cuando supe del interés de Chivas, al finalizar el torneo tuve la oportunidad de hablar con al directiva. Para la finalización de mi carrera era importante estar en un equipo grande de México".

Lee También