Carlos Reinoso confesó que hubo acercamientos para jugar en un gigante de Sudamérica

La calidad de Carlos Reinoso como futbolista está fuera de discusión. Sus números así lo demuestran. Algo que lo ha llevado a ser un jugador muy extrañado en el balompié azteca al que le dio tantas emociones. Luego de una larga trayectoria con el club del América y darle las mejores alegrías a la institución, a pesar de su gran calidad y de tener la oportunidad de continuar su carrera en otras latitudes, no lo hizo.

Asimismo, a través de Versus Digital, el chileno negó que en su momento existió un interés por el FC Barcelona para hacerse de sus servicios. Sin embargo, luego de derrochar su calidad en el futbol mexicano, sí afirmó que hubo intenciones por parte de dos equipos grandes de Sudamérica. Entre los que se encontraba el Rive Plate del futbol argentino.

"Me hablaron de Nacional de Peñarol y de River Plate de Argentina. Pero en realidad yo lo que quería, mi deseo, era salir de Chile. Debido a que no hay la difusión que hay ahora. Ya que el futbolista se llegaba a conocer por los periódicos o también por lo que se conversaba a través de la radio. También para eliminar esas dudas de muchas personas que afirmaban que fuera un jugador reconocido en Chile". Confesó Reinoso.

Para aprovechar la oportunidad, Carlos Reinoso también hizo referencia a la situación que está atravesando el mundo por el Coronavirus, por el cual se han tenido que suspender prácticamente todo el futbol y el deporte en general. Y lo más importantes, se han cobrado muchas vidas humanas durante esta pandemia.

"Esta terrible pandemia nos está afectando demasiado y nos tiene a todos muy preocupados y nervioso. Ahora con este receso, no sé cómo puede vivir la gente sin deporte. Yo me estoy ahogando y me estoy muriendo aquí encerrado en mi casa". Aseveró Reinoso. Quien también tuvo muy claro que ahorita la prioridad es la salud de las personas y que se deben seguir tomando todas las medidas para prevenir que el virus siga cobrando vidas. El fútbol de Reinoso siempre estará presente en el futbol mexicano, eso es algo que no se pondrá en discusión y por ello también despertó el interés en el futbol sudamericano.

Lee También