La frase de Chicharito autodenominándose como leyenda causó debate. Y no sólo para los medios de comunicación, sino también se extendió a sus pares. Hoy muchos opinan y dan sus perspectivas acerca del delantero de Los Angeles Galaxy.

El espectro de la frase de Hernández es tan grande, que hasta fue consultada a distintos protagonistas de la Liga MX en conferencias de prensa.

Uno de los que tuvo la posibilidad de expresarse fue Carlos Rodríguez. El mediocampista estaba dando una conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Pumas, cuando la pregunta de si debe considerarse o no leyenda a su compatriota llegó. Y él no dudó en responder: “Sí (se le puede considerar leyenda), por algo jugó en el Real Madrid y en el Manchester United; siempre lo que le caracterizó es que estuvo en los marcadores, siempre metió goles y aunque no se consolidó en el Madrid, que hubiera sido lo mejor para él, estuvo 10 años por allá", afirmó.

“Siempre estuvo en un nivel alto y lo demostró, siempre lo vi como un prototipo de jugador que se supera y busca estar en el mejor nivel, ahora que tomó la decisión, solo él sabe por qué la toma y si es feliz estando acá, él sabrá”, fundamentó.

�� Es de los nuestros. pic.twitter.com/gyzFkPO0jG — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) January 23, 2020

El porcentaje es claro, Chicharito arrasa en su favor teniendo en cuenta a los encuestados. Todos coinciden que más tarde o temprano será considerado como leyenda. Si de una votación se tratase, hace rato hubiese ganado de manera unánime.

