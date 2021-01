Carlos Salcedo, convencido de que Tigres hará historia en el Mundial de Clubes

Carlos Salcedo, defensor de Tigres UANL, platicó ante los medios y aseguró que el conjunto felino está preparado para participar del Mundial de Clubes en Qatar, confirmando que harán historia. Además, señaló que están totalmente listos para ir tras el Bayern Münich.

"Presión para nada. Nosotros lo tomamos con ganas de trascender y cuando tienes jugadores que tiene esa hambre de hacerlo lo contagias, ese contagio termina teniendo un resultado positivo que es el cual nos queremos llevar", destacó el jugador de la Selección de México.

Por otra parte, Salcedo cree y se siente capaz de retomar su gran nivel que brindó con el Tri en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde México cayó ante Brasil por 2-0 en los Octavos de Final, pero le ganó a Alemania y lo eliminó en fase de grupos.

Carlos Salcedo confía en que Tigres hará historia. Jam Media.

"Siempre he sido un jugador que me ha gustado soñar en grande, nunca me he puesto límite, me ha ayudado bastante en mi carrera y eso el tener la dicha de poder salir de otras adversidades es bueno. Hoy en día me siento que puedo seguir creciendo, que estoy en ese más cerca de llegar al nivel del Mundial (2018)", dijo.

Para finalizar, Carlos aseguró que, si le ganan al conjunto alemán, los medios van sacar cualquier excusa para tratar de menospreciar la victoria. "Así es en México, tristemente, ahora puedes decir el 'poderosísimo Bayern que no ha perdido', pero si llegamos a ganar van a sacar cualquier excusa para tratar de menospreciar eso", afirmó.

