Carlos Vela estaría descartado para los Juegos Olímpicos: Jaime Lozano obedece a Gerardo Martino

La selección de México Sub-23 logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio el domingo y este martes se aseguró el Preolímpico de la Concacaf tras derrotar a Honduras por penales. No obstante, de lo que más se ha hablado desde el fin de semana radica única y exclusivamente en un jugador: Carlos Vela.

El delantero de Los Angeles FC confesó hace un tiempo que desearía darles espacio a otros futbolistas, abriéndose de la mayor momentáneamente. Si bien nunca renunció a la misma, está claro que sus deseos actuales no son los de disputar los amistosos con el Tri. Sin embargo, los Juegos Olímpicos atraen a cualquiera y Vela no es excepción.

“Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy su colega. En el caso de Carlos lo dije: es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones, no de unas sí y otras no”, había manifestado Gerardo Martino en conferencia de prensa antes del amistoso frente a Costa Rica. Y, claro, la respuesta del entrenador Sub-23 no tardó en llegar.

Jaime Lozano no convocaría a Carlos Vela a los Juegos Olímpicos

En la conferencia de prensa posterior a la obtención del Preolímpico, se le consultó a Lozano acerca de las frases del Tata respecto a Vela. El entrenador se mostró obediente a la resolución de la federación: “Vamos de la mano de la federación, la filosofía y la intención es la misma, tenemos comunicación y nos rigen mismas normas y valores”, explicó.

Así las cosas, no parece ser viable que Vela dispute los Juegos Olímpicos con México. Eso sí, solamente podría hacerlo si decide regresar a la selección mayor y comprometerse a largo plazo con la misma, debiendo participar de los juegos amistosos y campeonatos venideros si es que así lo desea Gerardo Martino.

