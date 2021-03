"Peleé con Zlatan en la MLS y le gané los premios": Carlos Vela

Durante dos temporadas, entre el 2018 y 2019, la Major League Soccer (MLS) fue testigo de uno de los duelos individuales más grandes de sus 25 años de historia: por un lado, el mexicano Carlos Vela, capitán y figura de Los Angeles FC; por el otro, el sueco Zlatan Ibrahimovic, la gran contratación de Los Angeles Galaxy.

Ambos son los goleadores históricos de El Tráfico, el gran Clásico de California, donde el azteca ha anotado 10 goles contra los nueve del escandinavo; y en los seis partidos que se vieron las caras, el europeo ganó dos encuentros, empataron otros tres y el norteamericano se quedó con una victoria, en semifinales de Conferencia Oeste del año antepasado.

Con todos esos antecedentes, Vela aseguró en conversación con la cadena ESPN que extraña la presencia de Ibrahimovic en la MLS, ya que "al final jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre busque ser mejor que alguien".

Sin embargo, en materia de reconocimientos individuales en la liga estadounidense, el mexicano ganó tres veces el premio al Jugador del Mes en 2019, obtuvo la Bota de Oro (al líder de goleo) y MVP de esa temporada; mientras que el sueco, sólo logró el premio al Refuerzo del Año en 2018, más el ESPY al Mejor Jugador de la competición en 2019, algo que el formado en Chivas se encarga de recalcar.

"Me tocó estar con él (Zlatan) peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien. Este año hay que buscar nuevas metas y nuevos rivales", afirmó Vela.