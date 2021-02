Cecilia Santiago: Los 10 datos que debes saber de la histórica portera mexicana

El nombre de Cecilia Santiago quedará para siempre plasmado en las páginas más gloriosas del futbol mexicano, y también en el de la afición del América, pues nunca nadie va a olvidar aquella noche en la cancha del Estadio Universitario, en la que la portera azulcrema detuvo un penal para darle el primer título de su historia a las Águilas en la Liga MX Femenil.

La guardameta de la Selección mexicana apenas tiene 26 años, pero ya tiene un amplio recorrido por las canchas, y fue gracias a su talento y sus brillantes cualidades que hace un par de años pudo cumplir el sueño europeo, al firmar con el PSV de Holanda.

Aquí te dejamos 10 datos que deberías saber de Cecilia Santiago, portera histórica del América, del PSV, de las Selección mexicana y figura del futbol nacional.

1.- Sus orígenes

Aurora Cecilia Santiago Cisneros nació el 19 de octubre de 1994, en Los Reyes La Paz, Estado de México, y desde muy pequeña dejó claro que lo suyo era el futbol, pues desde los cinco años ya daba señales de que nunca más se separaría de la pelota, jugando con su hermano mayor y sus amigos.

2.- Se formó en Santos

Contrario a lo que muchos piensan, Cecilia Santiago no se formó en América, sino en Santos Laguna, ya que se incorporó al Centro de Formación de Futbol Femenil 'Club Laguna', ubicado en la Ciudad de México, desde los 11 años.

En ausencia de una Liga Profesional en México, Cecilia Santiago emigró al futbol estadounidense en 2013, con las Breakers de Boston y después con el ahora extinto FC Kansas City; también militó en el futbol de Chipre, en 2015, con el Apollon Limassol.

3.- Dejó el taekwondo por el futbol

En alguna ocasión, la reconocida guardameta confesó que cuando era niña tuvo problemas en los talones cuando estaba creciendo, por lo que sus papás decidieron que practicara taekwondo, sin embargo, Cecilia tan solo duró dos años, pues regresó a jugar futbol en un equipo llamado 'Cachorros Neza'.

4.- Inició jugando como defensa

En una de las más recordadas anécdotas de la portera nacional, reveló que en sus inicios en el futbol amateur se desempeñaba como defensa central, no obstante, un buen día le llamó la atención el entrenamiento de porteros y ahí le contó a su padre que quería ser guardameta, lo cual no fue muy bien recibido por él: "Me contestó que no, que era una posición muy arriesgada: él tenía miedo de que la regara y me metieran gol”.

Sin embargo, ella insistió, y a pesar de que su entrenador creyó que desistiría de su deseo tan solo una semana después, por la intensidad de los entrenamientos, Cecilia Santiago aguantó y para nadie pasaron inadvertidas sus cualidades bajo los tres palos.

5.- Superó el machismo hasta ser profesional

Como todas las futbolistas, y como requisito indispensable para poder cumplir su sueño de ser profesional, Cecilia Santiago tuvo que soportar una serie de conductas machistas que la hicieron transitar por un complicado camino hacia su carrera, pero también aguantó, tomó fuerzas y salió adelante.

"Obviamente no había ningún equipo de mujeres. Crecí jugando con hombres, a veces jugábamos contra chavos que no tenían la misma mentalidad y, más que ellos, eran sus papás los que me llegaban a gritar cosas como '¡vete a lavar los trastes!'. Siempre tenía que estar evadiendo comentarios machistas, que me parecían ya normales. Crecí en ese ambiente", lamentó Ceci en palabras para la revista Proceso, hace un par de años.

6.- Su glorioso paso por el América

Fue 2016 el año histórico en el que se fundó en México la primera Liga de futbol femenil profesional, regulada por la Federación Mexicana de Futbol, y el Apertura 2017 fue el primer torneo que se disputó; Cecilia Santiago fue parte del histórico plantel que representó al América en el certamen y de inmediato se afianzó como titular indiscutible del equipo azulcrema.

Debutó en la Jornada 1, ante Xolos, el 29 de julio de 2017, en Coapa, dejando su marco intacto para el triunfo de las Águilas 1-0; dos torneos después, la futbolista mexiquense iba a dejar su nombre escrito con letras de oro en la historia del América y del futbol mexicano, tras ser pieza fundamental para que consiguiera su primer título.

Los número de Cecilia Santiago en Fase Regular de todos los torneos. (Liga MX Femenil)

Cecilia Santiago le atajó el penal a Carolina Jaramillo en la tanda final para definir a las campeonas en el Apertura 2018, por lo que el América logró vencer a Tigres 3-1 para coronarse en la Liga MX Femenil.

Los número de Cecilia Santiago en la Fase Final de todos los torneos. (Liga MX Femenil)

7.- La primera mexicana en Holanda

En 2019, Cecilia Santiago se despidió del conjunto azulcrema para cumplir el sueño europeo; el 1º de julio fue presentada como refuerzo del PSV, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en llegar a la Eredivisie, tras firmar un contrato que la vincula al equipo holandés por dos temporadas.

8.- Debut de ensueño en el PSV

Fue hasta la tercera fecha de la temporada 2019-2020 que la guardameta mexicana debutó con los 'Granjeros', un 15 de septiembre para no olvidar; fue en un duelo de visita ante el entonces líder del campeonato, el Twente, al que el equipo de Santiago logró desbancar de la cima con un triunfo por 3-2. Cecilia disputó los 90 minutos.

9.- Es la jugadora más joven en disputar un Mundial Femenil

Con apenas 15 años, Cecilia Santiago ya estaba defendiendo la portería de la Selección mexicana en el Mundial Sub-20 en Alemania, en 2010, convirtiéndose así en la jugadora más joven en disputar el torneo; posteriormente disputó otros dos Mundiales en la misma categoría, y también el Mundial con la Selección mayor en 2011, donde también fue la futbolista más joven en participar, y 2015.

10.- De portería a portería: El gol que más gritó.

Su debut en una Copa del Mundo, con la Selección mayor, fue el 27 de junio de 2011, cuando el Tri enfrentaba a Inglaterra en el estadio Volkswagen Arena de Wolfsburg; Cecilia Santiago nunca se achicó y defendió sin temor su arco, y aunque al minuto 20 Fara Williams logró perforar su redes, no se desanimó, al contrario, tan solo 12 minutos después gritó como nunca el gol que más tarde firmó su compañera Mónica Ocampo para emparejar el marcador.

"Me volví loca. Creo que nunca voy a celebrar un gol como esa vez. Fue una sensación que no había experimentado. Terminamos uno a uno contra una potencia mundial del futbol", recordó para Proceso la portera mexicana acerca del gol que, posteriormente, fue declarado por la FIFA como el mejor en toda la historia de los mundiales femeniles.

Lee También