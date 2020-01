Charlyn Corral explicó el motivo de su no convocatoria al Tri para el Preolímpico

Charlyn Corral es una de las mejores representantes del futbol femenil mexicano en Europa. Desde 2014 que mantiene un buen nivel en el Atlético Madrid.

Sorpresivamente, la volante azteca quedó afuera de las convacadas para disputar el Preolímpico con el Tri. A ella, no le llama la atención.

"Hace cuatro años, para el otro Preolímpico, también me dejaron fuera. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Creo que esto pasa por cuestiones personales", comentó la jugadora, en diálogo con Fox Sports.

"CREO QUE POR CUESTIONES PERSONALES QUEDO FUERA"#FSRadioMX Charlyn Corral relata lo que pasó hace cuatro años, cuando el Tri Femenil estaba a cargo de Leonardo Cuellar, y por qué denomina como un Déjà vu lo sucedido con su actual ausencia para el Preolímpico de Concacaf

Por otro lado, la azteca hizo una grave acusación contra el cuerpo médico de la Selección, quien la hizo jugar lesionada en otro de las competencias: "Los Panamericanos los jugué lesionada y el cuerpo médico me decía que no tenía nada. Me faltaron el respeto".

Para finalizar, dejó un comentario que apuntó contra la sociedad mexicana en general: "Nos falta mucho como país para apoyar a todas las deportistas mexicanas como se merecen".

