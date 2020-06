Charlyn Corral no jugaría en América mientras Cuellar sea el entrenador: "Tengo mucha dignidad"

El futbol no son solo los 90 minutos dentro de una cancha. Los grandes equipos también se construyen con buenas relaciones y con confianza en el otro. En general, la distancia entre profesionales empeora el rendimiento.

Esto es lo que ocurre con Charlyn Corral, la delantera mexicana que milita en el Atlético Madrid. En una entrevista con W Deportes, la futbolista aseguró que no jugará en el América mientras Leonardo Cuellar sea el director técnico.

Charlyn Corral no quiere compartir plantel con Cuellar (Jam Media)

"No jugaría allí porque tengo mucha dignidad", señaló la atacante, que aseguró haber sufrido un destrato muy grande del por entonces entrenador de la Selección mexicana en el Mundial de 2015 disputado en Canadá.

"Terminamos el Mundial y la verdad dije que hacía falta cambios, refiriéndome no solo al del director técnico. También hacía falta apoyo a la selección femenil, dar seguimiento a las jugadoras, que nos traten como profesionales, que mejoren los viáticos para que esto crezca. Obviamente el ‘profe’ Cuéllar lo tomó a mal. Después me vetó y no fui a Panamericanos", detalló.

Charlyn es la hermana del también jugador George Corral. En 2015 fue traspasada a España para jugar en el Levante y el año pasado fichó por el conjunto de la capital española.

