Chepe Guerrero se ofreció para jugar gratis en América pero reforzará a Halcones de Zapopan en la Liga de Balompié Mexicano

Cada año que pasa hay más competencia en la Liga MX. No solo llegan extranjeros talentosos para reforzar sino que también aparecen juveniles ambiciosos de las diferentes Fuerzas Básicas. Es por eso que la Liga de Balompié Mexicano es una opción viable para los jugadores que no tienen espacio en otro lado.

Ese será el nuevo destino de José Daniel Guerrero. Sí, el multicampeón con América estaba buscando club en este mercado de pases de verano y encontró una posibilidad en la inédita competición, precisamente para vestir la playera de los Halcones de Zapopan FC, quienes harán de locales en Jalisco.

Foto: @HalconesZapopan

"Sé que es imposible, pero si hubiera 1% de posibilidad, me hablaran y me dijeran 'no hay sueldo pero, ¿te vienes?', inmediatamente me iría al América", comentó semanas atrás Chepe, en diálogo con Rincón Águila, soñando con la chance de volver a defender los colores azulcremas en el nivel profesional.

Durante su estadía en el Nido, el centrocampista de 32 años consiguió un amplio palmarés. Alzó el trofeo del Apertura 2014 de la Liga MX pero también sumo dos títulos internacionales como lo fueron la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2015 y la del 2016.

"Sé que es difícil regresar pero después, en una fiesta de Paul Aguilar, vi a Miguel Herrera y la verdad es que me dio mucho gusto. Él me saludó muy bien, sé que no es personal, él eligió lo mejor para el equipo y eso lo tengo bastante claro", aseguró Guerrero, al mismo medio, sobre lo que fue su salida.

