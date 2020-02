La cuarta jornada del Clausura 2020 de la Liga MX terminó temprano pero nos dejó un partidazo. Toluca y Cruz Azul empataron 3-3 en el Nemesio Diez en un encuentro que tuvo un final para el infarto.

Pero más allá de las acciones que se dieron dentro del campo por parte de los futbolistas, José Manuel de la Torre se metió con la performance del silbante designado para este juego.

"Es consecuencia también del árbitro, que no sea complaciente porque con una tarjeta no te comes el tiempo. Creo que fue complaciente con ellos durante mucho tiempo en muchas acciones. Nos paraban a nosotros, no podían tampoco sacar la pelota, pero eso es de ellos", dijo Chepo en conferencia de prensa sobre la labor de Fernando Hernández Gómez.

Cabe recordar que la semana pasada, minutos después de la igualdad ante Chivas en el Estadio Akron, el timonel de los Diablos Rojos trató a los árbitros de "muñequitas" y quedó al borde de ser sancionado.

Por eso, De la Torre quiso minimizar esta acusación: "Yo converso mucho con ellos. Me ayuda, me calma. Siempre ha sido con mucho respeto y nunca he tenido llamados de atención. Lo que me desespera más es que son las mismas jugadas y a unos amonestan y a otros no, cometen seis o siete faltas...".

"Para mí, hubo dos jugadores de Cruz Azul que debieron ser expulsados. Ahí están las diferencias, pero tenemos que aguantarnos, conversarlo y se acabó", cerró el entrenador de los Choriceros.

