Toluca tuvo un buen comienzo en el Clausura, tras ganar de visita ante Morelia. Sin embargo, este domingo, no pudo de local frente a Necaxa.

Luego de la derrota de los Diablos Rojos 3-2 en manos de los Rayos, José Manuel de la Torre hizo autocrítica y confesó lo que le faltó al equipo en el campo de juego.

"Cuando el resultado no es bueno, no estás contento. Hay muchos detalles a corregir y observar. No tuvimos la misma intensidad que contra Morelia. No tenemos que esperar que nos hagan el gol para reaccionar, debemos tener la inciativa".

Por otro lado, el DT que logró dos títulos con el club, en 2008 y 2010, reconoció que no se conforma y queire ir por más: "Es muy agradable estar en Toluca, pero no me quedó en lo que conseguí. Queríamos hacer un gran partido, pero no fue así. Hay que retomar las bases".

