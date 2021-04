"Yo nunca le he dicho que no a la Selección", Chicharito no le cierra la puerta a los Juegos Olímpicos

El máximo goleador de la Selección mexicana se hizo presente después de que la afición y algunos especialistas lo pidieran como refuerzo para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; Javier Hernández externó su deseo por volver a vestir la camiseta del Tri y dejó abierta la puerta para viajar con el equipo dirigido por Jaime Lozano el próximo verano.

En entrevista para el programa 'Ahora o Nunca' de ESPN, 'Chicharito' confesó que hará todo lo posible para volver a representar a México en la Selección, por lo que está dispuesto a ser uno de los tres refuerzos que vayan con el Tricolor a Tokio, si así lo decide el 'Jimmy'.

"Yo nunca le he dicho que no a la Selección y no estoy dispuesto a decirle que no, si yo no quisiera ir a ningún torneo o a ninguna convocatoria ya me hubiera retirado y ustedes ya lo hubieran sabido; yo no cierro ninguna puerta", afirmó 'Chicharito' Hernández.

Chicharito no se resigna a quedar fuera de la Selección. (Imago7)

Hará todo lo posible por volver al Tri

En esa misma charla, el canterano de Chivas advirtió que se esforzará al máximo para volver a ser considerado por Gerardo Martino para regresar a la Selección mexicana, donde hace ya algunos años se consagró como el máximo anotador.

"No sé lo que exactamente se necesite para ir a la Selección, eso solo lo sabe el entrenador, pero lo que Javier quiere hacer y lograr con este equipo es mostrar su mejor versión y ser una pieza clave para que el equipo gane, prefiero hacer 15 goles y calificar a los playoffs, yo estoy enfocado al 100% en el LA Galaxy, en dar lo mejor, en elevar mi nivel muchísimo", sentenció el delantero mexicano.

"Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos y de mi alcance, que es mostrar un nivel que pueda llevarme a la Selección y pueda entrar en consideración, no hay ningún jugador que tenga su lugar asegurado, entonces ya veremos qué pasa", 'Chicharito' Hernández.

