Javier Hernández y un recado para Martino por no estar en la Selección Mexicana

Javier Hernández volvió a expresarse sobre su presente y expectativas con la Selección Mexicana de Futbol, dejando muchas frases jugosas sobre su deseo de volver a vestir la playera Tricolor y los motivos por los cuales cree que fue relegado del combinado nacional: y no se guardó nada.

Chicharito aseguró que de ninguna manera se ha retirado del Tri, y reconoció que no tuvo una buena temporada con LA Galaxy en la MLS. Y si bien opinó que esta baja fue motivo para no ser más tenido en cuenta por Gerardo Martino, resaltó que, a diferencia de él, otros futbolistas también han pasado por una situación similar y aún así se mantuvieron convocados.

"Yo no me he retirado de la Selección, el día que no quiera ir a una selección me voy a retirar, imaginemos que en este proceso, vamos a hablar del hubiera aunque no me guste, en este proceso yo hubiera salido ahí que ya me retiro, se hubieran confirmado cosas de que yo ya no quería estar en la Selección. Lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir", expresó a TUDN.

Y añadió: "A final de cuentas no estoy cerrado pero también sé que la temporada pasada estuvo de la chingada para mí, fue muy mala, pero también quiero dejar esto, a lo mejor la gente se queda con esto pero también es, como siempre, y parte del show, ha habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado, yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron, y no lo digo por el entrenador en sí, lo digo en general, así hay veces, nos tocó este carrito, nos tocó pasearnos con esto pero yo la verde obviamente pues está ahí, ojalá que pueda seguir yendo, que pueda seguir marcando goles pero yo haré lo que está en mis manos que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar y pueda a lo mejor ser contemplado de una manera y si no, ya no está en mis manos".

En cuanto a su estadía en el equipo Galáctico, Hernández Balcázar reveló que la directiva y los jugadores coincidieron en que la última campaña no estuvo a la altura de las expectativas, asumiendo la responsabilidad para revertir la situación.

"Sabemos lo que representa el LA Galaxy para nosotros. Algo que conspiró muchísimo a favor desde los dueños, la junta directiva, ahora el cuerpo técnico y ahorita también desde todos nosotros y partiendo desde mi perspectiva, creo que lo que todo ha conspirado a favor es que todos tomamos responsabilidad, todos dijimos 'esto no es lo que nos merecemos, esto no es LA Galaxy'.

La última vez que Chicharito Hernández jugó con la Selección de México

Javier Hernández no viste el jersey de la Selección Mexicana desde el 6 de septiembre del 2019, cuando el Tri goleó 3-0 a Estados Unidos con gol del ex Chivas.

Chicharito celebra su último tanto con el Tri. Foto: Imago 7

