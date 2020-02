Javier Hernández fue designado como capitán de Los Angeles Galaxy, su nuevo equipo en la MLS, donde asegura sentirse comprometido independiente de si le toca o no llevar el brazalete de líder.

"Si lo tengo o no, me da un poco igual, pero sé que si lo tengo, conlleva una responsabilidad. La verdad no me hace sentir ni más ni menos especial", dijo Chicharito en zona mixta.

Eso sí, el azteca fue enfático en comentar que la posición de capitán no genera un cambio en su personalidad dentro del terreno de juego.

"Sigo siendo el güey más gritón, hablador, muy expresivo, así soy y así trato de llevarlo a cabo con esa línea de respeto y con los códigos que hay en el futbol", aseguró.

Para cerrar la discusión de quienes debaten si quien lleva la jineta es el mejor jugador del equipo, Hernández comentó que la calidad del jugador no tiene nada que ver con portar el distintivo.

"No significa que sea mejor en algo o peor en otra cosa, sino que soy un portavoz para las necesidades que tiene el equipo. Si tengo o no el gafete, me siento exactamente igual, lo único que cambia es que voy y doy un volado", finalizó.

