Chivas: Así ocurrieron los hechos en la fiesta que terminó en denuncia por delito sexual contra Dieter Villalpando

Poco a poco se han ido desvelando más detalles de la fiesta en la que participaron algunos jugadores de Chivas, la cual terminó con una denuncia en contra del mediocampista Dieter Villalpando, por presunto delito sexual, tras querer propasarse, supuestamente, con la mujer que lo acusó.

Luego de darse a conocer que existirían pruebas, como fotografías y videos, que comprometen al aún jugador del Rebaño con la situación, se han dado a conocer algunos acontecimientos que ocurrieron en la reunión de los futbolistas rojiblancos.

¿Cuándo fue la fiesta de los jugadores de Chivas?

De acuerdo con información de René Tovar de ESPN y el Francotirador de Récord, la fiesta organizada por Dieter Villalpando se llevó a cabo después del triunfo de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío, el sábado 17 de octubre, en una casa en Tepatitlán.

"Esto se dio después del partido entre Chivas y Atlas y posteriormente en una fiesta entre jugadores de Chivas, en la que estuvo Dieter Villalpando, se dio esta situación que acusa esta persona con las iniciales GJER, la cual llegó a las manos de Dieter Villalpando el pasado 25 de octubre, el jugador de inmediato se puso a disposición de las autoridades y en este momento están las investigaciones", aseguró Tovar.

¿Qué ocurrió en la fiesta?

Tanto el Francotirador, como ESPN, coinciden en que los otros dos jugadores del Rebaño que participaron en dicha fiesta son Alexis Peña y Eduardo 'Chofis' López, sin embargo, Dieter Villalpando fue el encargado de la organización.

El mediocampista nacido en la Ciudad de México, y quien está casado y tiene un hijo, habría sido quien contactó, a través de Instagram, a las mujeres que participaron en la fiesta, sin conocerlas previamente, y sin saber si entre ellas había menores de edad.

"Las conocieron por Instagram, Dieter fue el que las contactó para invitarlas a la fiesta. Hay que ser futbolista para no entender lo que esto representa, no conocerlas y no saber si pueden ser menores de edad", lamentó el anónimo columnista de Récord.

Asimismo, la mujer, de quien no se reveló su identidad, presentó la denuncia por un presunto delito sexual, luego de que asegurara que Villalpando quiso propasarse sexualmente con ella, durante dicha fiesta.

"¿Hubo violación? Ellos aseguran que no, una de ellas afirma que sí. ¿Quién tiene la verdad? No puedo ponerme a defender a ninguno de los bandos cuando no tengo pruebas de lo que en realidad sucedió. La verdad sale a la luz tarde o temprano", sentenció el Francotirador.

¿Hubo menores de edad en la fiesta?

Ambas fuentes coinciden en que, al menos la mujer presentó la denuncia contra Dieter Villalpando no es menor de edad, pues aseguró ante las autoridades tener 26 años de edad, por lo que el jugador de Chivas no estaría acusado por este delito extra.

"En ningún momento es un delito por menores de edad, es un delito sexual en el que se involucró esta persona", aseguró René Tovar.

"La chica que levantó la denuncia tiene 26 años de edad, así lo declaró ante las autoridades y eso dice su INE. De verdad que de tanto cabezazo a los jugadores se les desconectan muchas neuronas", coincidió el Francotirador.

¿Qué medidas se tomaron en Chivas con los jugadores involucrados?

Apenas se enteraron en Verde Valle de la situación legal de Dieter Villalpando, y de inmediato el Rebaño lo separó de manera indefinida del primer equipo; posteriormente, el propio equipo tapatío informó también el mismo castigo para Alexis Peña, Eduardo López y José Juan Vázquez por incumplir el reglamento interno.

"Hay mucha molestia en el club Guadalajara por lo que resultó esta situación, debido a que varios jugadores se habían comprometido, y firmaron una carta, en la que había un compromiso de cero indisciplinas en el equipo y resultó esta situación lamentable con Villalpando y otros dos jugadores del equipo rojiblanco", sentenció René Tovar.

