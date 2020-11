Víctor Vucetich alertó antecedentes en el caso de Dieter Villalpando

Semanas atrás, precisamente antes del juego ante Pumas por la J16 del Guard1anes 2020 de la Liga MX, una polémica noticia sacudió a todo Chivas de Guadalajara. Y es que, a partir de la acusación de una mujer en Fiscalía, 4 jugadores fueron separados por estar en una fiesta en donde hubo denuncias graves.

A raíz de lo acontecido, Amaury Vergara y Ricardo Peláez determinaron expulsaron de la institución a Dieter Villalpando y declarar transferibles a Chofis López, Gallito Vázquez y Alexis Peña. Pero Víctor Manuel Vucetich sorprendió al decir que aquel no fue un hecho aislado de mal comportamiento.

"Esto viene con un antecedente mucho más atrás, esto fue la gota que derramó el vaso. Creo que Amaury Vergara tenía que tomar alguna determinación para dejar en claro que la ida y política que se implementa era para dejar un mensaje muy claro", reveló el Rey Midas en Frecuencia Deportiva sobre Dieter Villalpando.

"Traté de ver las cosas desde otro ángulo porque son jóvenes, pero esto 'trae cola' y por tal motivo se tomó tal determinación", expuso el experimentado entrenador del Rebaño Sagrado, dejando a la vista que terminó poniéndose del lado de la directiva del cuadro rojiblanco al analizar bien la situación.

Víctor Vucetich cargó contra la FMF

"No ha habido comunicación conmigo, ni con Ricardo Peláez. No hubo reporte médico de Alexis Vega, ni resonancia, no recibió la debida atención. Es imperdonable que ni un reporte médico haya", completó Vuce, demostrando el mal accionar de la Selección Sub-23 de México tras la lesión del delantero.

