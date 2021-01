Desmienten lo de José Juan Macías a la Juventus: se quedaría en Chivas

José Juan Macías es uno de los jugadores mexicanos que más interesa en el continente europeo y por quien en cada mercado de fichajes sale algún rumor respecto a que un equipo extranjero lo quiere fichar. No obstante, cada vez que han salido los mismos se han evaporado rápidamente, como lo que ahora podría suceder con el último de los mismos.

El último miércoles, México amaneció con una noticia de último momento que llegaba desde Italia. El medio del país italiano, Tuttosport, confirmó que la Juventus tiene al delantero de Chivas de Guadalajara en la mira y hasta se animó a calificarlo como el “nuevo Sergio Agüero”, aunque todo se trataría de un nuevo rumor que no llegaría a destino.

En primer lugar, Chivas no ha recibido ninguna oferta por José Juan Macías. Además, el delantero mexicano es de suma importancia por Víctor Manuel Vucetich, por lo que difícilmente lo venderían a días de comenzar el Guard1anes 2021. No solo eso, sino que no hubo ningún tipo de contacto.

Nada de nada. Ni oferta. Ni pregunta. Ni un saludo, pues. Puro humo, del pesado.



Está no es la buena para llevarse a JJ. Todavía no llega.



No hay ningún indicio de venta de José Juan Macías a la Juventus

De acuerdo a Carlos Ponce de León, director de Récord, lo de Macías a la Juventus no existe por el momento: “Chivas, Nada de nada. Ni oferta. Ni pregunta. Ni un saludo, pues. Puro humo, del pesado. Está no es la buena para llevarse a JJ. Todavía no llega”, advirtió el periodista.

No hay dudas que JJ tiene destino europeo en el futuro cercano, aunque por el momento nunca hubo ninguna oferta formal. Sin dudas, deberá destacarse en los próximos seis meses para levantar su nivel, ya que el mercado que a todos los equipos de Europa les importa es el de verano.

