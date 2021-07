Finalmente llegó el día, José Juan Macías tuvo su debut con la playera de Getafe en el primer amistoso que tuvo el conjunto español de cara a la temporada 21/22. El atacante de Michel González jugó titular con la nueve en su espalda, pero no rompió su sequía goleadora.

No hay dudas de que el extécnico de Pumas hizo una fuerte apuesta a futuro al llamar a joven atacante de Chivas, quien se fue por puerta de atrás de Verde Valle. Por otro lado, como se sabe, su actualidad no era la mejor debido a que no era titular en la alineación Víctor Vucetich y no había anotado ni para el Rebaño Sagrado ni para el Tri Sub-23.

A pesar de esto, Getafe optó por contar con los servicios de José Juan Macías y desde la directiva hay expectativa ya que esperan tener con él al próximo Hugo Sánchez. Por otro lado, en el día de hoy, los Azulones tuvieron su primer amistoso ante UD Ibiza de cara a la pretemporada 21/22, la cual inicia el próximo 18 de agosto ante Valencia en el Estadio Mestalla.

Ante Ibiza, el equipo de Michael González logró ganar 1-0 en la mañana de España luego de que el capitán David Timor haya anotado un golazo de tiro libre. Por otro lado, en el ataque fue titular Macías quien jugó con la nueve, pero no tuvo oportunidades claras para rematar cerca de la portería.

Por otro lado, el Getafe tiene dos amistosos más previos al inicio de temporada. El próximo miércoles jugará a las 12:00 contra el Stade de Rannais, el sábado ante Atromitos, el viernes 30 de julio chocará con CF Fuenlabrada y su último rival será Besiktas, con fecha según lo informado por Diario Récord.