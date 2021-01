Marco Fabián reveló que quiere retirarse en Chivas de Guadalajara

Marco Fabián vivirá un momento sumamente especial y emotivo el próximo sábado cuando FC Juárez se enfrente a Chivas de Guadalajara, ya que será su primera vez enfrentando al Rebaño en el Estadio Akron. Cabe recordar que fue transferido al Eintracht Frankfurt en enero del 2016, mientras que después pasó por la MLS y el futbol de Qatar.

Es sabido que Fabián es canterano del conjunto de Guadalajara y, de hecho, el futbolista se ilusiona con poder cerrar su carrera en el lugar que todo comenzó. Así lo dejó claro y sin tapujos en la conferencia de prensa previa al duelo de los Bravos frente a Chivas, aunque antes aclaró cómo se siente en regresar.

"Creo que será una bomba de emociones muy grande para mí. El volver a casa, porque así lo siento yo. Siempre va a ser algo muy bonito poder enfrentarme a ellos (Chivas) y pisar el estadio. Será algo inolvidable para mí y mi carrera el volver a México y poder pisar la cancha de nueva cuenta", comenzó afirmando.

Marco Fabián reveló que quiere retirarse en Chivas

Marco Fabián, de 31 años, entiende que en Guadalajara sería el sitio ideal para retirarse: “Siempre trabajo para llegar a más años. Si yo pudiera escribir el guión de mi carrera, me encantaría estar en Chivas para mi retiro. Sería gran privilegio portar esa camiseta. Hoy estoy aquí y con ganas de hacer historia. Este sábado voy por los tres puntos como ganador”.

“Me quedo con lo que viví en Chivas. Siempre es bonito recordar qué pasó y qué viví con Chivas. Me tocó cumplir ese sueño, me tocó la Copa MX, un lugar no te podría poner, pero me quedo tranquilo y disfruté mucho, gracias a la gente que valora lo que hice con el equipo”, finalizó.

Lee También